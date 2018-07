Chuva atinge grande parte do País hoje

O vento se intensifica em pontos isolados dos litorais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As temperaturas estarão estáveis, com máxima de 24ºC no norte do Paraná e mínima de 10ºC sudoeste do Rio Grande do Sul.

Em toda a Região Centro-Oeste, o sol aparece entre muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva forte. As temperaturas estarão amenas na faixa centro-sul da região.

Na região Nordeste, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas continuarão estáveis, chegando aos 38ºC no centro do Piauí. A mínima deve chegar a 15ºC no sul da Bahia.

No Amapá e no norte do Pará, o sol fica entre poucas nuvens. Nas demais áreas da região o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas seguirão estáveis, com mínimas de 16ºC e máximas de 40ºC, no sul do Tocantins.

No norte de Minas, o sol aparecerá entre poucas nuvens. No centro-leste de Minas e no centro-sul do Espírito Santo, o sol aparece com nebulosidade variável com pancadas de chuva localmente forte. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre muitas nuvens e pancadas de chuva forte em alguns pontos. As temperaturas seguirão estáveis.