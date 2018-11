Chuva atinge hoje Norte, Centro-Oeste e Sudeste do País

No Espírito Santo e no Rio de Janeiro haverá predomínio de sol. No leste de Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. No noroeste de Minas podem ocorrer pancadas de chuva. A temperatura máxima prevista é de 29ºC em Belo Horizonte.

No oeste de Mato Grosso, o sol vai predominar, mas nas demais áreas o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva devem ocorrer no decorrer do dia. A máxima fica em 28ºC em Goiânia.

Predomínio de sol também no sul de Rondônia. Nas demais áreas da Região Norte, muitas nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de 30ºC em Porto Velho.

No Recôncavo Baiano haverá sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. As demais áreas da Região Nordeste terão nebulosidade variável e pancadas de chuva. Predomínio de sol no sul da Bahia e máxima de 30ºC em Salvador.

Sol com variação de nebulosidade no leste do Rio Grande do Sul. No nordeste do Estado e no centro catarinense e do Paraná haverá sol entre nuvens e pancadas de chuva. No noroeste do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná, o sol aparece entre nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva. A máxima fica em 24ºC em Curitiba.