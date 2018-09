Chuva atinge hoje regiões Sudeste e Norte do País

O tempo estará nublado e vão ocorrer chuvas isoladas em todo o litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro e centro-oeste de São Paulo haverá sol entre poucas nuvens. Nas demais áreas do Sudeste, sol com variação de nebulosidade. A previsão é de temperatura máxima de 23ºC na capital paulista e 30ºC em Belo Horizonte.

No centro de Mato Grosso, Goiás, inclusive no Distrito Federal, a chance de chuva é menor, porém, poderão ocorrer pancadas localizadas. No oeste da Região Sul, o sol irá predominar. Nas demais áreas, o dia será de sol e poucas nuvens e temperaturas estáveis.

No sul de Rondônia, no Amapá e no nordeste do Pará, o sol aparecerá com variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. No norte do Tocantins e centro do Pará, a previsão é de variação de nebulosidade e pancadas de chuva. A máxima fica em 34ºC em Macapá.

No norte da Região Nordeste, o sol aparece entre poucas nuvens. No interior de Piauí, sul do Maranhão, em Pernambuco e norte de Alagoas há pequena chance de pancadas de chuva no decorrer do dia. Nas demais áreas dessa região haverá pancadas de chuva.