Chuva atinge litoral do Sul e Sudeste do País Chuva fraca e frio atingem hoje a faixa leste do País, entre o Sul e o Sudeste, por conta da umidade que vem do mar e que vai deixar o tempo instável nessas regiões, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As chuvas mais significativas são esperadas entre o litoral nordeste de Santa Catarina e litoral sul do Rio de Janeiro. Também são previstos ventos intensos na faixa litorânea do Sul e Sudeste. As temperaturas estarão baixas no leste dessas regiões.