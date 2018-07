Chuva atinge Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste

No norte do Rio de Janeiro e centro de Minas Gerais, as pancadas de chuva vão ocorrer a partir da tarde. Em algumas localidades poderá chover forte. No oeste de Santa Catarina, no norte do Espírito Santo, no norte e nordeste de Minas e em boa parte da região Nordeste, o dia será de sol com nebulosidade variável. No Rio Grande do Sul, o sol aparecerá entre poucas nuvens.

Nas demais áreas do País, o calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva ao longo do dia. O vento ficará forte em pontos do litoral do Estado gaúcho e de Santa Catarina. As temperaturas máximas estarão em pequeno declínio em áreas de São Paulo e leste do Paraná.