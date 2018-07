Chuva atinge Norte e nordeste do país nesta terça

A umidade vinda do oceano deixa o tempo instável, com muitas nuvens e com chance de chuva a qualquer momento entre o litoral do Nordeste. Essas chuvas poderão ser fortes e podem resultar em acumulados significativos, principalmente entre o nordeste da Bahia e Sergipe.

O dia fica nublado na faixa leste do nordeste de Minas até Rio Grande do Norte. Entre o Acre, oeste e norte do Amazonas, norte do Pará, no Amapá, no norte do Maranhão nuvens carregadas provocarão pancadas de chuva isolada, e localmente forte no Amazonas e em Roraima.

Haverá condição de pancada de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul, no entanto, a chance é pequena. As pancadas de chuva localizadas ocorrem no norte do Ceará, Piauí, Maranhão, leste do Espírito Santo e nordeste do Rio.

A temperatura fica amena no Sul do País, com condição para formação de nevoeiro no sudoeste e nordeste do Rio Grande do Sul, faixa central de Santa Catarina, centro-leste, nordeste e norte de São Paulo, sul de Minas e áreas do Rio e Espírito Santo.