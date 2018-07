Chuva atinge regiões Norte e Nordeste do País

No Nordeste, as pancadas de chuva vão ocorrer no Maranhão, norte do Piauí, centro-norte do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, centro-leste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, assim como no leste e nordeste da Bahia.

Em razão de uma frente fria que está no Atlântico, pode chover na faixa norte e nordeste de São Paulo, incluindo o Vale do Paraíba. Vai chover também no sudoeste e sul de Mato Grosso. Sol entre poucas nuvens no centro-oeste da Região Sul e sul de Mato Grosso do Sul, com chances de nevoeiros ou nuvens baixas nas primeiras horas da manhã.