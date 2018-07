Chuva atinge Regiões Norte, Nordeste e Sul do País A área de instabilidade formada pelo calor e pela alta umidade vai provocar pancadas de chuva hoje em grande parte da Região Norte e no oeste de Mato Grosso, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Poderá chover forte, de forma isolada, no Amazonas, no Acre, em Rondônia e no sudoeste do Pará. O dia também ficará nublado e com pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e no sudeste de Santa Catarina. Há risco de temporais no Estado gaúcho.