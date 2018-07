Chuva atinge Regiões Sudeste e Centro-Oeste do País

O tempo fica instável e ventoso na faixa litorânea do sul do Rio Grande do Sul ao sul centro do Rio. A massa de ar frio garantirá um dia com sol, com poucas nuvens e temperaturas baixas nas demais áreas do Estado gaúcho, de Santa Catarina, do Paraná, em Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, sul de Mato Grosso e de Goiás. No Nordeste do País, o dia será de sol entre nebulosidade variável e com uma pequena possibilidade de pancadas de chuva sobre o leste da Região. As temperaturas estarão baixas no Sul do País.