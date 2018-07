Chuva atinge regiões Sul e Sudeste nesta quarta-feira

Um sistema frontal provocará chuva entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio. As chuvas poderão ser localmente fortes, com raios e ocasionais rajadas de vento, principalmente sobre o centro e sul de São Paulo, onde poderá chover de forma intensa.

Pode chover também no norte do Paraná e de forma isolada na porção leste deste Estado e em Santa Catarina. O dia ficará nublado entre o oeste de Santa Catarina e Paraná. No sul do Mato Grosso, de Goiás e no triângulo Mineiro haverá condição para pancadas de chuva à partir da tarde.

Na faixa litorânea entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, o dia ficará nublado e ainda haverá condição para chuva, principalmente pela manhã. Céu com muitas nuvens e pancadas de chuva no decorrer do dia entre o norte da Região Nordeste, Pará e Amazonas.

A chance de pancadas de chuva é menor entre Mato Grosso, Rondônia e Acre. Nas demais áreas do País, a quarta feira será de sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão baixas e haverá condição para a formação de nevoeiros pela manhã no centro e sul do Rio Grande do Sul. As informações são do CPTEC.