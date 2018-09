Chuva atinge São Paulo, Paraná e Santa Catarina Pancadas de chuva atingem hoje o sul de São Paulo, leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na faixa norte do Estado catarinense e no centro-oeste do Paraná haverá sol entre nuvens e chuvas isoladas. No Rio Grande do Sul, o dia será de sol com temperaturas baixas.