Chuva atinge zonas norte e leste de SP Uma chuva leve começou a atingir as zonas norte e leste da capital paulista no início da tarde de hoje, sem causar alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A chuva passou pela zona norte e se dirige de forma moderada para a zona leste, segundo o CGE. Em alguns pontos da zona sul também ocorrem pontos de chuva fraca. A passagem da frente fria pelo Sudeste mantém o céu encoberto com chuviscos em pontos isolados da capital paulista ao longo da tarde e o tempo permanece instável, com possibilidade de ocorrer algumas pancadas fortes.