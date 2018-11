Chuva bate recorde de mortes em SP

Mais da metade das mortes (44) foi causada por deslizamentos - somente nos três primeiros meses deste ano, 24 morreram, metade do registrado em todo o ano de 1996, quando o número de vítimas de deslizamentos bateu recorde (48). O número de mortos nesta temporada na capital chegou a 18, quase cinco vezes maior do que o registrado no ano passado. O balanço da Defesa Civil de São Paulo, divulgado ontem, marcou o fim da Operação Verão 2009/2010.

Além dos mortos em deslizamentos, outras 21 pessoas morreram arrastadas por enchentes e 9, atingidas por raios. As chuvas deixaram também 59 feridos em todo o Estado, ante 43 na temporada passada. Um homem continua desaparecido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.