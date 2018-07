Chuva bloqueia estrada em Muriaé; MG registra nove vítimas

Minas Gerais deve ter mais chuva nesta quarta-feira, 17, segundo a Defesa Civil do Estado. Minas é atingido pelas chuvas desde o domingo, 14, e o número de vítimas fatais já chega a nove. Nesta quarta, há riscos de novos alagamentos em áreas de baixada e deslizamento de encostas. Pela manhã, a passagem pelo Km 270 da BR-356 foi fechada devido a novos alagamentos. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas Na BR-040, a água baixou na altura do Km 617, em Congonhas, e os carros puderam voltar a circular no trecho. Desde a noite de terça, apenas caminhões conseguiam atravessar a pista. Segundo a Defesa Civil, na última madrugada, o Corpo de Bombeiros de Muriaé comunicou o transbordamento dos Rios Muriaé, Glória e Preto, deixando vários bairros inundados. Pelo menos dez casas da cidade foram danificadas. Há 10 mil pessoas desalojadas e 42 desabrigadas - as que dependem de abrigos públicos. Entre segunda e terça, as chuvas também causaram danos em Ervália, Carangola e Miraí. Somente na terça, foram confirmadas cinco mortes decorrentes de desmoronamentos. Quatro em Ervália e uma em Itabira. Desde setembro, 32 municípios mineiros decretaram estado de emergência por conta das chuvas. O total de desalojados chega a 8.910 e o de desabrigados, a 1.982. Nove pessoas morreram e 278 se feriram. Foram danificadas 11.829 casas e duas pontes.