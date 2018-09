Chuva castiga litoral de SP mata jovem em Ubatuba Uma chuva castigou Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e causou ontem a morte de um adolescente de 15 anos. Nilson Nascimento dos Santos era morador do bairro Sesmaria e foi arrastado pela enxurrada quando tentava arrumar um cano de escoamento de água da sua casa. Os bombeiros recuperaram o corpo na mesma noite e o enterro foi realizado hoje, no cemitério municipal. A Defesa Civil mantém o estado de alerta na cidade. Um grupo de 33 famílias continua alojada no ginásio municipal de esportes, na região central da cidade. "Nas últimas 24 horas o índice pluviométrico foi de 105,6 milímetros, sendo que já havia chovido 78,6 milímetros de domingo para segunda-feira. A precipitação é muito intensa, já que a média semanal é de 14,6 milímetros", afirmou o coordenador da Defesa Civil, Pedro Marciano Leite. Em Caraguatatuba, as 80 pessoas que estavam em casas de parentes já voltaram para suas residências, bem como outras dez pessoas que estavam alojadas no Centro Comunitário. "Estamos apreensivos porque a previsão ainda é de mais chuvas na região", disse a presidente da Defesa Civil do município, Claudia Ruiz. A ligação entre as duas cidades pela rodovia Rio-Santos (BR-101) foi liberada depois da interdição total de ontem, por causa de alagamento da pista.