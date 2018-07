Chuva causa 38 pontos de alagamento em São Paulo Às 15h30, uma hora após toda a cidade de São Paulo entrar em estado de atenção por causa da chuva, já eram registrados 38 pontos de alagamento. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que 17 alagamentos são intransitáveis. A via mais afetada é a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, no sentido Sapopemba, com cinco pontos de alagamento. Alguns deles estão na via, perto da Rua Amparo, junto da Avenida Paes de Barros e da Rua Maria Daffré.