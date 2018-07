Chuva causa 4 mortes da Região Metropolitana do Recife

A primeira vítima foi Erivaldo Belmiro Bezerra, de 77 anos, morador do bairro de Ibura, em Recife. As outras três pertenciam à mesma família e moravam no município de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. São elas Andréa Fernando da Silva, de 21 anos, e seus filhos Vitor, de 5 anos, e Witaly, de 1 ano.

Segundo a Defesa Civil do Recife, alguns pontos da cidade permanecem isolados em função dos alagamentos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação medidora de Curado registrou 109,7 milímetros entre as 9 horas de ontem e as 9 horas de hoje. Este valor corresponde a 28% da média de chuva em Recife para o mês de junho.