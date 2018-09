Chuva causa acidente e deixa 7 feridos em Sorocaba-SP Um temporal derrubou árvores, alagou ruas e causou acidentes em Sorocaba, município do interior paulista, no final da tarde de hoje. Um ônibus da Viação Breda que seguia de Salto de Pirapora para Sorocaba perdeu-se numa curva da rodovia João Leme dos Santos e bateu numa árvore. Sete pessoas ficaram feridas e foram atendidas no Hospital Regional de Sorocaba. O acidente aconteceu na altura do Jardim Tatiana, área urbana da cidade. O motorista alegou que o ônibus deslizou na pista alagada. Um automóvel com três pessoas foi arrastado pela enxurrada no bairro Santa Terezinha e parou sobre a calçada. Ninguém ficou ferido. A chuva, acompanhada de vento, derrubou cinco árvores na região central. Uma delas atingiu uma casa. Também houve pontos de alagamento em várias vias. Uma cratera com três metros de diâmetro interditou a rua José Miguel, no bairro Mangal. Houve destelhamentos e alagamentos nos bairros Nova Esperança, Itanguá II e Parque das Laranjeiras.