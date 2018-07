Chuva causa acidentes e pontos sem energia em SP

Porém, entre as 23 horas de sexta-feira e as 7 horas deste sábado, foram registrados na cidade de São Paulo pelo menos dez acidentes com vítimas, dois deles por volta das 6 horas, com um saldo de três feridos.

Uma colisão entre caminhão e ônibus bloqueia uma das faixas de rolamento da pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Castello Branco junto à Ponte do Piqueri, na zona oeste. Um veículo de passeio bateu contra uma árvore na pista sentido bairro da Avenida Braz Leme, próximo da Rua Doutor Mello Nogueira. Duas pessoas ficaram feridas. O choque causa o bloqueio da avenida neste ponto.

Há falta de energia elétrica principalmente na zona leste da cidade, a maioria dos pontos na Avenida Aricanduva. Entre alguns trechos com problemas estão: Radial Leste junto à Avenida Melchert e Avenida Aricanduva esquina com as ruas Manilha, Arrabalde da Ponte e Fortuna de Minas; e junto às avenidas Dalila e Arraias do Araguaia.

Semáforos apagados ou no amarelo piscante são detectados pela CET em várias vias, entre elas: Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua Estados Unidos, Rua Pedro de Toledo, Avenida Rebouças, Avenida Ragueb Chofhi e Rua Bela Cintra.