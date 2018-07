Chuva causa acidentes e prejudica trânsito em SP

Pelo menos 17 semáforos estavam desligados ou no amarelo piscante em importantes vias, com Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, zona oeste; Avenida dos Bandeirantes, em Moema, na zona sul; Estrada do M'' Boi Mirim, região de Santo Amaro, zona sul; avenidas Paulista e Rio Branco, região central; Avenida Guilherme Cotching, na zona norte, avenidas Brigadeiro Faria Lima e Nações Unidas, na zona sul, entre outras.

Já em relação a acidentes, foram registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), até as 7h, na Avenida General Ataliba Leonel, na zona norte; Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona oeste; Estrada de Itapecerica e Avenida dos Bandeirantes, ambas na zona sul; pista local da Marginal do Tietê próximo à Ponte da Freguesia, na zona norte.

Às 7h25 eram registrados pela CET pelo menos 48 quilômetros de vias congestionadas na capital. Quase 70% deste montante apenas nas zonas sul e oeste da cidade. Os maiores trechos de congestionamento eram registrados nas marginais do Pinheiros e Tietê e na Radial Leste.

Em razão da chuva de intensidade moderada e até forte em alguns pontos, a zona sul da capital paulista e a Marginal do Pinheiros ficaram em estado de atenção entre as 4h25 e as 5h30 da manha desta terça-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Prefeitura.

Segundo ainda o CGE, a chuva é consequência de uma área de instabilidade vinda do interior do Estado. De acordo com as imagens de radar meteorológico, chove também nos municípios de Cotia, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Juquitiba, a Região Metropolitana.

A velocidade do deslocamento da área de instabilidade é alta e nas próximas horas a chuva deve atingir a região do Vale do Paraíba e o litoral sul. Até as 5h30, o CGE não havia registrado pontos de alagamento intransitáveis na capital, onde a chuva deve permanecer durante toda a manhã. A chuva amenizou o tempo abafado da madrugada. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE registravam às 5h30 uma temperatura média de 19ºC.

Previsão

Nos próximos dias o tempo ficará instável na Grande São Paulo e na capital. A formação de uma área de baixa pressão no sul do País se intensifica e dará origem a uma frente fria que deve chegar no litoral paulista entre a noite desta terça-feira e a quarta-feira (24). Há probabilidade de chuvas com maior intensidade nos próximos dias.