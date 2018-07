Chuva causa alagamento na Rodovia dos Bandeirantes A forte chuva que atingiu trechos da cidade de São Paulo causou alagamentos na Rodovia dos Bandeirantes, por volta das 15 horas. Uma faixa e o acostamento da pista sentido São Paulo ficaram alagados, na altura do quilômetro 19, já na chegada à capital. Havia lentidão no local. Já a Rodovia Anhanguera seguia com fluxo normal de veículos. O trânsito começava a ficar lento, com pontos de parada, na Rodovia Castelo Branco. O motorista reduzia a velocidade entre os quilômetros 31 e 30, na pista sentido São Paulo. O trânsito seguia normalmente no sentido interior. As rodovias litorâneas de São Paulo apresentavam tráfego bastante intenso nesta tarde. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), na Rio-Santos, na altura da Riviera de São Lourenço, entre os quilômetros 209 e 214, e na altura do quilômetro 113, o tráfego estava lento. A Rodovia Mogi-Bertioga apresentava lentidão entre os quilômetros 92 e 71, no trecho de serra, e seguia com tráfego intenso no restante da rodovia. Na Rodovia dos Tamoios foi implantada a operação Pare-Siga nos quilômetros 18 e 28. O trânsito estava intenso mas seguia com boa fluidez.