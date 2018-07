Chuva causa alagamentos e põe São Paulo em atenção A chuva colocou a maior parte de São Paulo em estado de atenção na tarde de hoje. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), estão em sobreaviso, desde as 16h55, as zonas leste, sudeste, norte, oeste e o centro, além da Marginal do Tietê.