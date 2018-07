Chuva causa desabamentos e duas mortes no Maranhão Os corpos de uma mulher e um homem foram encontrados na madrugada de hoje pelo Corpo de Bombeiros no bairro de Salinas do Sacavém, em São Luís, capital do Maranhão. As vítimas foram soterradas depois do desabamento de uma casa, que aconteceu por causa da forte chuva que atingiu a cidade.