Chuva causa deslizamento e remoção de famílias no RS

Além da região serrana, no nordeste, a chuva forte e quase ininterrupta de todo o dia atingiu dezenas de cidades do noroeste e também Porto Alegre, no leste do Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, como Santo Augusto, o volume acumulado de 120 milímetros correspondeu a 80% da média de todo o mês de julho.

A previsão do 8.º Distrito de Meteorologia mantém possibilidade de chuva forte em áreas isoladas do norte do Estado para amanhã. Depois, o céu passará a parcialmente nublado, mas a temperatura pode cair para até zero grau na madrugada de sexta-feira.