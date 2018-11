Chuva causa estragos e deixa três mortos em SP e MG

Em Juiz de Fora (MG), um deslizamento de encosta nesta madrugada causou a morte de uma criança no bairro Marilândia. Segundo a Defesa Civil, o desabamento atingiu uma residência onde estavam cinco pessoas. Quatro delas foram socorridas por moradores antes da chegada dos bombeiros. Já o menino Fabrício Fernandes Rocha do Amaral, de 4 anos, chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outra vítima fatal foi resgatada nesta madrugada, em Cataguases (MG). O deslizamento de uma encosta sobre uma residência, no bairro Leonardo, atingiu três pessoas. Duas pessoas que foram soterradas foram retiradas pelos bombeiros, que conseguiram localizar nos escombros o corpo de Marisângela Alves da Silva, de 31 anos, durante a madrugada.

Em São José do Rio Preto (SP), um homem de 56 anos morreu ontem, após ser levado por uma enxurrada. Segundo a Defesa Civil municipal, ele foi encontrado no bairro São Jorge, na zona norte da cidade, onde uma forte chuva provocou o transbordamento de um rio. Ele teria tentado atravessar uma das pontes, que foi encoberta pelo rio, sendo arrastado pela correnteza.

Estragos

A chuva de domingo também interditou rodovias de Minas que chegam a Santana dos Montes. A elevação dos rios Fonte Lima e Cachoeira que cortam a cidade causou o transbordamento e inundação na parte baixa do município, deixando aproximadamente 40 famílias desalojadas.

Houve deslizamentos de encostas e queda de árvores ocasionando interdição de vias vicinais que ligam o município à BR-040 e à MG-405. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) foi acionado para intervenção das estradas obstruídas por conta da queda de barreiras em vários pontos.

Um caminhão-pipa foi disponibilizado para abastecimento da população afetada até que a situação de abastecimento seja normalizada, pois uma adutora que abastece o município rompeu com as chuvas. Pelo menos 65 residências foram afetadas.

Na cidade de Entre Folhas, a cheia do rio de mesmo nome no domingo inundou toda a área central do município e parte da zona rural. Segundo a Defesa Civil, 600 pessoas ficaram desalojadas, outras oito estão desabrigadas e 180 residências foram danificadas pela inundação, além do posto de saúde e da biblioteca pública.

O transbordamento do Rio Caratinga afetou vários municípios da região. Na cidade de Inhapim, a parte mais afetada foi a área comercial do centro. Não há registro de vítimas e a situação começa a se normalizar. Está sendo realizada a limpeza da cidade e a contabilização dos danos e prejuízos.

Em Ubaporanga, o transbordamento do rio atingiu a Praça Vírgilio da Silva Rezende, além dos bairros Centro e João Carlota. Trinta e sete pessoas ficaram desalojadas e parte da adutora de abastecimento de água potável rompeu, ficando temporariamente suspenso o abastecimento para parte da população. Na cidade de Dom Cavati, há registro de 400 pessoas desalojadas. A cidade de Vargem Alegre também foi atingida pelas inundações.