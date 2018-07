Chuva causa estragos em Águas de Lindoia (SP) Uma forte chuva, que durou cerca de uma hora e meia, causou vários transtornos nesta manhã aos moradores da Estância Hidromineral de Águas de Lindoia, a 170 quilômetros da capital paulista. O Jardim dos Francos e Jardim Bela Vista, os dois maiores bairros da cidade, tiveram várias ruas tomadas pela água. A chuva teve início por volta das 8h30. Foram registrados deslizamentos de morros, inundações de ruas. Pelo menos 15 casas foram invadidas pela água e várias muros vieram abaixo. Um total de 20 atendimentos foi feito pela Defesa Civil. A principal ligação entre Águas de Lindoia e Monte Sião, a SP-360, ficou completamente bloqueada na altura do quilômetro 175 por causa do transbordamento de um rio. A água tomou a via e não era possível saber o que era estrada e o que era o leito do rio. "A situação neste momento já é bem mais tranquila. As pessoas que tiveram suas casas atingidas pela água e que sofreram perdas de objetos deslocaram-se para casas de parentes e amigos. Há muita sujeira pelas ruas, mas a limpeza já pode ser indiciada", disse Edson Dias Pinto, coordenador voluntário da Defesa Civil da região para casos de emergência. Até os bombeiros e a Defesa Civil ficaram ilhados durante o resgate de algumas pessoas, mas ninguém ficou ferido. O prefeito Martinho Antonio Mariano percorreu muitas das ruas da cidade para tentar dimensionar os danos ocorridos na cidade, que só deve decretar estado de emergência caso uma chuva de mesma intensidade volte a atingir a cidade.