Chuva causa inundações em ao menos 3 cidades no RS A chuva torrencial que caiu no norte do Rio Grande do Sul provocou inundações e desalojou dezenas de famílias hoje em pelo menos três municípios. Em Caiçara, os arroios transbordaram e invadiram cerca de 60 residências da área rural, forçando parte dos moradores a buscar abrigo nas casas de outros familiares ou amigos.