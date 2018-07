Chuva causa pontos de alagamento na cidade de SP A forte chuva que atinge a capital paulista na tarde desta segunda-feira já provocou pelo menos cinco pontos de alagamento transitáveis, quatro deles no centro da cidade. O temporal se espalhou e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de atenção para toda a cidade, devido ao risco de alagamentos. De acordo com o CGE, a chuva é provocada por áreas de instabilidade causadas pelo calor. Na Grande São Paulo, a chuva atinge os municípios de Santo André, São Caetano e Mauá. Nas próximas horas, outras regiões da cidade e da Região Metropolitana também podem ser atingidas. Até as 16 horas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não tinham registros de ocorrências referentes ao temporal.