Chuva causa prejuízo de R$ 190 milhões no Pantanal Relatório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgado nesta semana estima que os prejuízos por causa das chuvas no Pantanal cheguem a R$ 190 milhões no setor. As enchentes também podem provocar o deslocamento de aproximadamente 2,4 milhões de animais criados na região.