Chuva causa problemas em 18 cidades catarinenses Dezoito municípios de Santa Catarina já enfrentam problemas devido à chuva deste final de semana, segundo boletim divulgado esta noite pela Defesa Civil: Criciúma, Turvo, Nova Veneza, Içara, Meleiro, Araranguá, Forquilhinha, Urussanga, Siderópolis, Lauro Muller, Ermo, Timbé do Sul, Jacinto Machado, Tubarão, Jaguaruna, Laguna, São Martinho e Praia Grande. O diretor do Departamento Estadual de Defesa Civil, major Márcio Luiz Alves, acredita que o número de municípios em situação de emergência deve aumentar amanhã, com a inclusão oficial das cidades de Jacinto Machado, Praia Grande, Lauro Muller, Araranguá e Forquilhinha na lista. Oficialmente, já foram registradas 372 pessoas desabrigadas e 654 desalojadas. A BR-101 está interditada nos quilômetros 404 em Maracajá e 409 em Araranguá. Um desvio foi providenciado pela Polícia Rodoviária Federal por meio de rodovias estaduais, liberado apenas para carros e motocicletas.