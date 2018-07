Chuva causa queda de barreira em rodovias no litoral-SP A rodovia SP-55, Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, segue interditada na altura do quilômetro 354, por causa da queda de barreira durante a madrugada na pista oeste. Não houve vítimas decorrentes da queda da barreira. Ainda não há previsão de liberação da pista. Para quem vai para Peruíbe, as opções são as entradas nos quilômetros 344 e 359, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER). Ontem às 23h43, na rodovia SP-125 também houve queda de barreira no quilômetro 23. Esta manhã, o trânsito está normal nas estradas de São Paulo, com alguns pontos de chuva ou céu nublado, sem congestionamento ou registro de acidentes.