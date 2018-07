Chuva causa seis pontos de alagamento na capital A chuva na capital paulista causa alagamento em seis pontos da cidade na tarde desta segunda-feira. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a região mais crítica é o centro, com quatro pontos de alagamento, embora os locais estejam transitáveis. As vias afetadas são: rua Maria Paula, praça Quatorze Bis e o retorno na avenida Nove de Julho (em ambos os sentidos). No bairro do Ipiranga, há alagamento na avenida Dr. Ricardo Jafet, no sentido Santos, próximo à avenida Nazaré. Apesar do problema, o local também é transitável. Na região da Vila Madalena, o alagamento ocorre da rua Abegoaria, próximo à rua João Moura.