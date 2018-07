Chuva causa uma morte no ES As fortes chuvas que atingiram o norte do Espírito Santo provocaram pelo menos uma morte, hoje. José da Cruz de Jesus, de 47 anos, observava a cratera de 15 metros de profundidade e 30 metros de comprimento que se formou na BR 101 quando foi surpreendido pela força das águas. Seu corpo foi resgatado a cerca de 100 metros do local. A estrada, na altura da localidade de Jacupemba, em Aracruz, estava alagada e o asfalto cedeu na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de água acumulada na pista dificultou até mesmo a passagem de carros maiores. Até a noite de hoje, a estrada continuava interditada.