Chuva coloca 14 cidades catarinenses em emergência

Segundo informações atualizadas no final da noite desta segunda-feira, 26, pela Defesa Civil Estadual, o total de desalojados - pessoas que tiveram de deixar temporariamente suas casas - chega a 4.669. Já a quantidade de pessoas consideradas desabrigadas - que perderam a casa onde viviam - é de 527. O número de feridos é de apenas 10. Não há registro de mortes até o momento.

Chega a quase 125 mil o número de pessoas afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas. As cidades que decretaram estado de emergência são: Anchieta, Bela Vista do Toldo, Caçador, Concórdia, Dona Emma, Lebon Régis, Matos Costa, Penha, Nova Itaberaba, Presidente Castelo Branco, Rio das Antas, Rio do Campo, Timbó Grande e Xavantina.

O governo do Estado encaminhou nesta segunda-feira, 26, à Secretaria da Defesa Civil Nacional, um pedido inicial de recursos no valor R$ 6,5 milhões para que sejam atendidos os municípios afetados pelas chuvas. Entre as áreas de maior preocupação estão o meio-oeste e o Alto Vale do Itajaí.