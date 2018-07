Chuva coloca em estado de atenção parte de São Paulo Uma chuva de moderada a forte nesta madrugada de 5ª feira, 25, obrigou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar, às 2h55, em estado de atenção, as zonas sul e oeste e a Marginal do Pinheiros; e, às 3h30, a região Sudeste, onde fica o bairro do Ipiranga.