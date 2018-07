Chuva coloca parte de São Paulo em estado de atenção

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, chove principalmente entre os bairros do Ipiranga e Vila Mariana, na zona sul. Chove de forma intensa também em São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Itaquera, na zona leste, onde existe potencial para queda de granizo. O CGE informou que as áreas de chuva seguem em direção ao litoral e Baixada Santista.

Às 16h30, a cidade registrava quatro pontos de alagamento, sendo um intransitável na Rua Manoel Dutra, perto da Praça Quatorze Bis, sentido centro. Os pontos transitáveis estão na Avenida Magalhães de Castro, sentido Interlagos, perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo; Avenida Doutor Ricardo Jafet com Rua Vergueiro, sentido Santos; e na Marginal do Pinheiros, junto da perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista expressa.