Chuva coloca regiões de SP em estado de atenção A chuva fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura decretar às 16h57 de hoje estado de atenção nas zonas sul e sudeste da capital paulista e na região da Marginal do Pinheiros, na zona oeste. Às 17h20, chovia forte principalmente nos bairros de Santo Amaro, Cidade Dutra, Socorro e Cidade Ademar. Segundo a CGE, há a possibilidade da chuva atingir Guarulhos e se deslocar para a zona leste de São Paulo, na próxima hora. Até o momento, não foram registrados pontos de alagamento. Os aeroportos de Congonhas, na zona sul, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionavam normalmente. No primeiro, até as 17 horas, 8 voos atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 4,6% dos 173 programados, e 17 acabaram cancelados (9,8%). De zero às 17 horas, o segundo acumulou 8 atrasos (5,1%) e 7 cancelamentos (4,5%) em 157 voos.