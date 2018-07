Chuva coloca regiões de SP em estado de atenção Por causa da chuva forte, o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou em estado de atenção às 16h35 deste domingo a zona oeste, a região central e a Marginal Pinheiros. Em vários pontos da cidade de Osasco, na Grande SP, também chove forte. No meio da tarde, uma chuva, de moderada a forte, atingiu bairros da zona leste, como São Mateus, Sapopemba e Mooca, e o Campo Limpo, na zona sul da capital. Em São Bernardo do Campo e Santo André, no ABC paulista, a chuva também estava forte neste período. Até as 17h15, havia pelo menos três pontos de alagamento na cidade de São Paulo, mas todos transitáveis. São eles: Avenida Miguel Yunes próximo à Avenida Interlagos (zona sul); viaduto República da Armênia e Rua Funchal, próximo à Rua Gomes de Carvalho (ambos na região sudoeste).