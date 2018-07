Chuva coloca zona leste e Marginal do Tietê em atenção A zona leste da cidade de São Paulo e a Marginal do Tietê entrarem em estado de atenção às 16h15 desta sexta-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, áreas de instabilidade geradas pelo calor provocam pancadas de chuva entre as zonas norte e leste da capital.