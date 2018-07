Chuva complica chegada ao Rio pela Via Dutra O temporal que atingiu o Rio por volta das 16h30 de hoje e provocou alagamentos em diversos pontos da capital fluminense provoca congestionamento na pista São Paulo-Rio da Via Dutra, na região de Nova Iguaçu, por cerca de oito quilômetros, do 176 ao 169. Segundo a concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, a água cobre trechos da pista e somente veículos mais altos, como ônibus e caminhões, conseguem passar sem riscos de ficarem presos. A recomendação é aguardar e buscar informações sobre as condições de tráfego da pista. Nas demais estradas, o tráfego segue normal, sem registros de congestionamentos. Apenas a subida da Serra do Mar, pelo sistema Anchieta-Imigrantes, em São Paulo, apresenta trânsito intenso, mas sem congestionamentos.