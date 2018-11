Chuva continua a atingir boa parte do País nesta semana

Uma zona de convergência de umidade deixará o dia com muitas nuvens e com pancadas de chuva de forma mais localizada na faixa leste do Nordeste, no centro-norte do Maranhão, nordeste do Pará e sudeste do Amapá. Nas outras áreas do Norte e do Centro-Oeste, o sol aparecerá, mas o calor e a umidade elevada causarão pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

No Sudeste, haverá pancadas de chuva no leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no extremo leste de São Paulo. Já no Sul do Brasil, o sol aparecerá principalmente no sul do Rio Grande do Sul, mas a presença de áreas de instabilidade atingirão o restante da região. As temperaturas não terão mudanças significativas.