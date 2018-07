Chuva continua castigando a Região Sudeste

A ZCAS continua gerando muitas nuvens e fortes pancadas de chuva entre o leste do Amazonas e o Espírito Santo. Nestas áreas permanecerá a chance de chuva intensa. Nas demais áreas do Norte do País haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas e localmente fortes, principalmente a partir da tarde.

No leste da Bahia, e entre o leste do Paraná e o nordeste de Mato Grosso do Sul, a chance de chuva será menor. Entre o sudeste de Minas e o sudeste de Mato Grosso haverá pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas do Brasil o sol predominará. Temperaturas estáveis.