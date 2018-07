Chuva continua castigando Sudeste e Centro-Oeste

As áreas de instabilidade provocam chuvas isoladas sobre o leste de Santa Catarina. Há possibilidade de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e o Paraná.

O tempo fica chuvoso também entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio. Na faixa norte do Brasil, entre o Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e o leste de Pernambuco, devem ocorrer pancadas de chuva. Nas demais áreas do País, sol e poucas nuvens. As informações são do CPEC.