Chuva continua em grande parte do País nesta quinta

A passagem de uma frente fria pelo sul do Rio Grande do Sul traz muitas nuvens e chuva. Ocorrerão pancadas de chuva que podem ser fortes e de forma pontual a partir da tarde na maior parte do Sul, Centro-Oeste, Norte, em São Paulo, no centro-sul e oeste de Minas, região Serrana do Rio, centro-oeste do Espírito Santo, Maranhão e Piauí.

No litoral do Espírito Santo, há possibilidade de chuva, bem como no leste do Nordeste. Já no interior desta região, e no interior de Minas, há uma pequena chance de ocorrer pancada de chuva rápida. Nas demais áreas do País, haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva.