Chuva continua entre Norte e Sudeste do País

A ZCAS causará muitas nuvens e pancadas de chuva entre o Norte do País, Centro-Oeste, oeste e sul de Minas, Triângulo Mineiro, São Paulo e extremo sul do Rio. Em algumas localidades desta área a chuva será forte, principalmente entre a tarde e noite.

Atenção para os acumulados de chuva em 24h que poderão ser significativos no interior de São Paulo, além de áreas do Vale do Ribeira, litoral sul e baixada santista e também no litoral do Paraná. No Nordeste, atua um sistema comum nesta época do ano, conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Este sistema e a umidade que aumentou na faixa norte do País manterão a nebulosidade e deverão causar pancadas de chuva, principalmente entre Maranhão, Piauí, mas de forma mais isolada entre Ceará e leste de Alagoas. Além desta área, esperam-se pancadas de chuva no oeste, sul e leste da Bahia.

Os ventos úmidos vindos do mar deixarão o tempo instável com períodos de chuva no litoral entre o leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina. O sol predominará no centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Paraná, de Santa Catarina, no norte e oeste do Rio Grande do Sul, onde também ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada.

Entre Espírito Santo, norte de Minas e centro da Bahia, o dia será de sol. Temperaturas elevadas em grande parte do País. E mais amenas no leste do Rio Grande do Sul.