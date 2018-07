Chuva continua nesta terça em boa parte do país

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) se manterá ativa e deixará o dia nublado e com pancadas de chuva na maior parte da Região Norte, centro-norte de Goiás e Distrito Federal, sul do Mato Grosso e do Piauí, oeste da Bahia, norte e nordeste de São Paulo, norte, centro-oeste e sul de Minas e o Rio.

Nessa grande área poderão ocorrer pancadas fortes de chuva localizada. Entre o litoral sul da Bahia, Espírito Santo e demais áreas de Minas, a chuva ocorrerá de maneira intermitente, e o dia ficará encoberto.

No leste de Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul, demais áreas de Goiás e de São Paulo e região do Recôncavo Baiano, o sol aparecerá mas também haverá possibilidade de pancadas de chuva. Tempo instável no leste de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas do país, o dia será de predomínio de sol.