Chuva continua no domingo na capital paulista Os paulistanos enfrentarão chuva pelo menos até amanhã. Hoje, a maior parte da cidade já amanheceu chuvosa. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por volta das 10 horas havia registro de precipitação moderada principalmente nos bairros Anhanguera, Pirituba, Freguesia do Ó e Tremembé, todos na zona norte.