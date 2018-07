Chuva continua no Sudeste e Norte do País nesta quinta A chuva continua entre o Sudeste e o Norte e as temperaturas permanecem baixas no Sul do País nesta quinta-feira, de acordo com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Uma frente estacionária mantém o dia nublado e com chuva entre a Região Sudeste e o oeste da Região Norte do Brasil. As temperaturas também estarão baixas nessas áreas. Já no Sul e em grande parte do Mato Grosso do Sul, o dia será de céu claro.