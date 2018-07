Chuva dá lugar ao frio no RS Depois de alguns temporais localizados e de um dia de calor, o Rio Grande do Sul vai enfrentar uma nova onda de frio, provocada pela passagem de uma massa de ar polar, até o final da semana. A temperatura, que oscilou entre 10,6 graus em Santana do Livramento e 28,5 graus em Torres durante a quarta-feira, vai cair para até três graus durante a madrugada e não passará de 22 graus na tarde de quinta-feira, segundo a previsão do 8º Distrito de Meteorologia. O prognóstico também indica a persepctiva de geada em parte do sul e em todas as áreas altas da metade norte do Estado.