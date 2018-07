Chuva dá trégua e Capital sai do estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou às 19 horas deste domingo o estado de atenção de toda a cidade de São Paulo após a chuva perder força. Desta vez, o alerta durou 1 hora e 20 minutos, contra os 45 minutos do começo da tarde. As áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria trouxeram chuva que variou nos três estágios: fraca, modera e forte, mas o total de pontos de alagamentos entre as 12h30 e as 19h30 chegou a nove. De acordo com imagens de radar meteorológico do CGE, às 19h30 chovia moderadamente apenas no extremo sul, entre os bairros de Parelheiros e Engenheiro Marsilac.